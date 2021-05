Sərhəd ilə bağlı pis xəbər: İran ilə sərhədlər bağlı qalacaq - VİDEO

Ən təhlükəli sərhədlərimiz İran və Rusiya olan sərhədlərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında həkim Vasif İsmayıl deyib. O bildirib ki, İranla sərhədimiz gələn il də bağlı qala bilər:

“Rusiya ilə sərhədlər stratejikdir. Böyük ehtimalla, birinci Gürcüstan, daha sonra isə Rusiya ilə sərhədlər açılacaq. İran sərhədi isə bu il, hətta gələn il də bağlı qala bilər. Çünki İranda peyvəndlənmə məsələsi ilə bağlı vəziyyət çox pisdir”.

Həkim onu da qeyd edib ki, hava yolu ilə səyahətlərdə peyvənd pasportu qayda olaraq tətbiq edilərsə, bu sahədə də yumşaldılma ola bilər:

“Hesab edirəm ki, iyun ayında bizi çox yaxşı sürprizlər gözləyir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.