Bu ölkə də “Bayraktar”la silahlanır

Polşa Türkiyədən 24 ədəd PUA alacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Polşanın müdafiə naziri Mariuş Blaşak “24” radiosuna açıqlamasında deyib.

“Polşa əvvəllər heç belə avadanlığa sahib olmayıb. Ölkəmiz daha öncə Polşa ordusunun sahib olmadığı 24 ədəd PUA satın alınması məsələsində Türkiyə ilə apardığımız danışıqlar tamamlanıb”, - nazir bildirib.

Sözügedən müqavilə bazar ertəsi Polşa Prezidenti Andrey Dudanın Türkiyəyə səfəri zamanı imzalanacaq.

Bununla Polşa “Bayraktar TB2”ni alan ilk NATO ölkəsi olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.