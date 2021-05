Bakıda 4 yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

İlkin ehtimala hadisə ehtiyatsızlıq səbəbindən baş verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

