Səfir britaniyalı nazirlə bulvarda velosiped sürdü - FOTO

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri tvitter hesabında maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Böyük Britaniyanın Bakıda səfərdə olan ixracat naziri Qraham Stuartla fotosunu paylaşaraq yazıb:

“Nazir Stuartla dənizkənarı parkda velosiped sürdük. Britaniya memarlarının dizayn etdiyi binaları görəndə heyran qaldı”.

Nazirlə səfir Qalada yerləşən “Tullantıdan Sənətə” sərgisinə də baş çəkiblər.

“Sərgi vacib mesaj verən əla incəsənət nümunəsidir! Məişət tullantılarının idarə edilməsi emissiyaların azaldılmasına və Azərbaycanın daha da gözəl görünməsinə yardım edir. Birləşmiş Krallıq şirkəti artıq bu sahədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərir”.

