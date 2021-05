"Masumiyet" serialında rol alan aktrisa Dəniz Çakırdan xəbər var

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada aktrisanın yeni görüntüləri yayımlanıb. Videoda Dənizin rəqsi izləyicilərin marağına səbəb olub. Videoya qısa zamanda çoxlu sayda bəyəni gəlib.

big.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.