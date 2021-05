Azərbaycan hərbçiləri Geqarkuniklə şərq sərhədində daha bir yüksəkliyi nəzarətə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Razminfo” saytı sosial şəbəkələrdə yayılan videoya əsasən məlumat yayıb.

Bildirilir ki, videonun çəkildiyi yerdən görünür ki, Kut kəndindən təxminən 6 kilometr şimal-şərqdə olan yüksəklik artıq Azərbaycanın nəzarətindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.