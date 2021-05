Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sıravi əsgəri N.Mkrtçyan Vardenis (Bsarkeçər) rayonunda yerləşən hərbi hissəni özbaşına tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsgərin fərariliyi ilə bağlı məlumat mayın 18-də yayılıb.

Hərbi polis hərbçinin qaçması faktı üzrə materiallar toplayır.

