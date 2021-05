ABŞ-ın dövlət kaitibi Entoni Blinken İsrail-Fələstin məsələsini müzakirə etmək üçün bölgəyə gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki günlük səfər çərşənbə günü başlayacaq.

Dövlət katibi səfər çərçivəsində həm İsrail, həm Fələstin administrasiyası ilə görüşəcək.

