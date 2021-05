ABŞ-ın Minneapolis şəhərində atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisi Tvitter hesabında yazıb. Bildirilir ki, atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

