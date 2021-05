Türkiyəli müğənni Demet Akalın “Avroviziya-2021” mahnı müsabiqəsində ölkəmizi təmsil edən Samirə Əfəndiyə dəstək istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xaricdə yaşayan bütün həmvətənlərindən bu axşam keçiriləcək finalda Azərbaycana səs vermələrini istəyib.

Bundan başqa, türkiyəli radio aparıcısı Doğancan Özadlı hamını Azərbaycana dəstək olmağa dəvət edib.

Rusiyada yaşayan azərbaycanlı ifaçı Bah Tee də Samirəyə azarkeşlik etdiyini deyərək hər kəsi Azərbaycana səs verməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.