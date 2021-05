Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlərlə bağlı BBC Azərbaycanca reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xoznavar kəndinin sakinləri Qaragöl barədə danışıb. Sakinlərin sözlərinə görə, kənd tammailə boşalıb. Onlar Ermənistan hakimiyyətini məsuliyyətsizlikdə ittiham edib.

Ermənistan tərəfindən hazırlanmış reportajı Azərbaycan dilində təqdim edirik:

