Azərbaycanda zəlzələ olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeraltı təkanlar Daşkəsən rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələnin gücü 3 bala yaxın olub. Zəlzələ nəticəsində ciddi fəsadlar yaranmayıb.

Yeraltı təkanlar qonşu rayonlarda da hiss edilib.

