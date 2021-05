Müğənni Ayan Babakişiyevnın sosial media hesabındakı paylaşımı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ayan "İnstagram"da müğənni Nadir Qafarzadə ilə səmimi fotolarını "hələki sənsiz yaşaya bilirəm" qeydi ilə paylaşıb.



İzləyicilərin əksəriyyəti onların bu görüntüsünü birmənalı qaşılamayıb.

