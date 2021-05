“Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin finalı başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Niderlandın Rotterdam şəhərindəki “Ahoy Arena”da keçirilən müsabiqənin builki qalibi İtaliya olub.

Ölkənin təmsilçisi “Maneskin” qrupu müsabiqədə 524 xal toplayıb və birinciliyə layiq görülüb.

Azərbaycanlı ifaçı Samirə Əfəndi “Mata Hari” mahnısı ilə yarışmanı 20-ci sırada başa vurub. Yarışmanın finalında 26 ölkə təmsilçisi mübarizə aparıb.

Müsabiqənin builki qalibiyyət sırası belədir:

