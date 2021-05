Azərbaycanda belə avtoxuliqanlıq edən olmamışdı: Şəhəri bir-birinə qatdı - VİDEO

Lənkəran şəhərində idarə etdiyi traktorla avtoxuliqanlıq edərək digər hərəkət iştirakçılarına qəza şəraiti yaradan sürücü saxlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə hadisə şahidi məlumat verib. Qaydaları kobud şəkildə pozan traktoru saxlamaq üçün şəhərin bir neçə küçəsinə post patrul əməkdaşları cəlb olunub. Çoxsaylı polis əməkdaşının səyi nəticəsində traktoru saxlamaq mümkün olub. Avtoxuliqanlıq edən sürücünün içkili olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırılma aparılır. Ətraflı məlumat veriləcək.

