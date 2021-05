Xankəndidə qoyulan abidə erməniləri ŞOKA SALDI - FOTO

Xankəndidəki mərkəzi parkda qəribə abidənin açılışına hazırlıq görülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, abidə çərçivədə olan doqquzguşəli ulduzdan ibarətdir.

Postamentdə müsəlmanların "Xəmsə" və ya "Fatimənin əli", yəhudilərin "Məryəmin əli", buddistlərin isə "Thamra çakra rudra" adlandırdıqları ovucda göz olan əl işarəsi var.

Bu əl Qədim Babilistanda "İştarın əli" kimi tanınırdı.

Ermənilər Xankəndidəki bu abidəni mərkəzi İsrailin Xayfa şəhərində olan bəhaizmin tərəfdarlarının təşəbbüsü sayırlar.

Çaşqın ermənilər abidənin mənasını və simvolizmini anlamaqda çətinlik çəkirlər.

