BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail və Həması qəbul edilən atəşkəs qərarına tamamilə riayət etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT TŞ-nin yaydığı açıqlamada deyilir.

Açıqlamada 11 günlük böhranın ardından qəbul olunan atəşkəs qərarından məmnunluq ifadə edilib.

“Təhlükəsizlik Şurası tərəfləri atışkəsə əməl etməyə çağırıb. Misir, digər regional aktorlar, BMT və Orta Şərq Dördlüyünün prosesə töhfələrini təqdir edirik”, - açıqlamada deyilir.

