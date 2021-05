“Atletiko Madrid” 11-ci dəfə ölkə çempionu oldu

Futbol üzrə İspaniya La Liqasında mövsümün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionatın son turunda lider “Atletiko Madrid” səfərdə “Valyadolid” komandasının qonağı olub. Görüş madridlilərin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Bu qələbə sayəsində “Atletiko Madrid” xal ehtiyatını 86-ya çatdıraraq tarixində 11-ci dəfə İspaniya La Liqasının qalibi olub.



“Atletiko Madrid”in turnir cədvəlində əsas izləyicisi “Real Madrid” isə son oyunda “Vilarreal”ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Lakin qələbə “kral” klubunun çempion olmasına kifayət etməyib.



