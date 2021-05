“Kimin qalib gələcəyinin əhəmiyyəti yoxdur, biz artıq qalibik” - FOTO

“Kimin qalib gələcəyinin əhəmiyyəti yoxdur, biz artıq qalibik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Avroviziya-2021” müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən müğənni Samirə Əfəndi instaqram hesabında yazıb.

Samirənin paylaşdığı fotoda ona daha əvvəl sevgi etirafı edən Norveç təmsilçisi TIX (Andreas Haukeland) yer alıb.

Qeyd edək ki, “Avroviziya-2021”in qalibi 524 xalla İtaliya təmsilçisi “Maneskin” qrupu olub. İtaliya təmsilçilərinin "Zitti e buoni" mahnısı səsvermə zamanı ən çox xal toplayan ifa olub. Azərbaycanı “Mata Hari” mahnısı ilə təmsil edən Samirə Əfəndi isə 20-ci pillədə qərarlaşıb.

