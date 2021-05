“Azərbaycan daha layiqli təmsil oluna bilərdi” - Hüsniyə

“Mən bu yarışmada ilk gündən ölkəmi dəstəkləmişəm. Bu il də istisna olmadı, Azərbaycana və Samirəyə ürəkdən uğurlar arzu edirdim”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Avroviziya-2021”də Azərbaycan şərhçilərindən olan aparıcı Hüsniyə Məhərrəmova "İnstagram" hesabında yazıb.

“Samirə çox istedadlı ifaçıdır. Lakin mənim iki üzüm yoxdur ki, biri ilə bəyənmədiyim halda o biri ilə tərifləyim. Şəxsən mən, builki mahnını və nömrəni nə ölkəmə yaraşdırdım, nə də Samirəyə!”, - o qeyd edib.

Məhərrəmova düşünür ki, ölkəmiz üçün belə bir əhəmiyyətli ildə, Avropanın ən böyük platformasında Azərbaycan daha layiqli təmsil oluna bilərdi: “Ona görə, narazı qalan qohum, əqraba, dost tanışa intriqalarla deyil, musiqi zövqləri ilə məşğul olmağı arzu edirəm”.

