Bakıda axşam vaxtı yolun ortasında iki qadın əlbəyaxa dava edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülərdə iki qadının əlbəyaxa dava etdiyi görünür. Qadınların davasına nəyin səbəb olduğu haqqında məlumat yoxdur.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.