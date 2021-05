Maaşından narazı olan tanınmış həkim Prezidentə MÜRACİƏT ETDI

Koronaviruslu xəstələrin müalicə olunduğu “Yeni Klinika”da çalışan anestezioloq-reanimatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə Namazova aldığı maaşdan narazıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, feysbukda bildirib.

Namazova TƏBİB və Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət edərək bunları yazıb:

“Mən işlədiyim klinikada hər gün saysız-hesabsız xəstələrlə işləyirik. Mən 430 manat maaş alıram (böyük elmi işçi+ tibb üzrə fəlsəfə doktoru+dosent). 1 övladım BDU-da oxuyur (pulluda), 1-i də instituta hazirlaşır.

Mənə maraqlıdır, TƏBİB, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, siz də mən alan qədər maaş alırsız? Mən və mənim kimi həkimlər məcburiyyətdən iki və daha çox klinikalarda işləyir. Bəlkə də ayda 10 gecə öz evində yatır ya yox.

Xahiş edirəm, bütün həkimlər, zatən iki cəbhədə canımızı qoysaq da nə xalqın, nə də müvafiq qurumların məhəbbət və hörmətini görmədik.

Dövlət rəhbərliyinə müraciət edək. Bizə yaşayışımızı təmin etmək üçün normal maaş verilsin. Buradan Rəşad Mahmudova (Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini, deputat -red.) səslənirəm. Buradan ölkə rəhbəri, cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Bu bədbəxt həkimlərin ümidi sizədir”.(qafqazinfo)

