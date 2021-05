Türkiyənin Atv kanalında ailə-məişət məsələləri ilə bağlı Müge Anlının aparcılığı ilə yayımlanan proqramda yenə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşının əmisinə qoşulub qaçan qadın Müge Anlının verilişinə çıxıb.

Ankarada yaşayan 40 yaşlı ailəli və bir uşaq anası olan Seda Aksu ərinin əmisinə qoşulub qaçıb. Onun qaçdığı şəxs də ailəlidir və 3 uşağı var.

Seda Aksu ərinin əmisini sevdiyini tamaşaçılar qarşısında etiraf edərkən aparıcı daxil hər kəs şoka düşüb.(olkeaz)

