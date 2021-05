İran ərazisində 160 erməni əsgəri var? - RƏSMİ AÇIQLAMA

İranın Yerevandakı Səfirliyi İran ərazisində 160 erməni hərbçisinin olduğu barədə şayiələri təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin müvafiq bəyanatını “parstoday.com” saytı yayımlayıb.

Bəyanatda deyilir:

“İran İslam Respublikasının Ermənistan Respublikasındakı Səfirliyi bəzi erməni KİV-də 160 erməni əsgərin İranda olması, İran tərəfinin isə onların geri qaytarılması üçün şərt irəli sürməsi barədə yayılan şayiələri yalan və əsassız hesab edir”.

Qeyd edək ki, bir sıra erməni KİV-i 160 erməni əsgərinin 44 günlük müharibə zamanı İran sərhədini keçdiyinə dair məlumatlar yayıb.

