Bu gün Azərbaycanda koronavirus əleyhinə 25 406 vaksin vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Birinci mərhələdə peyvənd olunanların sayı 19 332, ikinci mərhələ üzrə 6 074 nəfərdir.

Ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 1 986 969, birinci mərhələ üzrə vaksin olunanların sayı 1 134 376 , ikinci mərhələ üzrə isə 852 593 nəfər təşkil edir.

