Çempionluq bayramı zamanı faciə yaşandı

"Atletiko Madrid" klubunun azarkeşləri komandanın çempion olmasını qeyd edərkən bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Madridin mərkəzində hərəkət edən avtobusun pəncərəsindən başını çıxaran 14 yaşlı fanat divara çırpılıb.



Hadisə zamanı yeniyetmənin ailəsi və dostları da yanında olub. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.



Xatırladaq ki, ötən gün La Liqanın sonuncu turunda səfərdə "Valyadolid"ə 2:1 hesabı ilə qalib gələn Madrid klubu 11-ci dəfə ölkə çempionu olub.

