Afinadan Vilnüsə uçan "Ryanair" təyyarəsi mina xəbərinə görə Minskdə təcili eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti"yə Minsk milli hava limanının mətbuat xidmətindən bildirilib.



Məlumatın doğruluğunu yoxlamaq üçün təyyarəyə minaaxtaranlar çağırılıb. Hazırda yoxlama tədbirəri aparılır. Belə hallarda zəruri olan bütün xüsusi tədbirləri yerinə yetirdikdən sonra təyyarə təyinat yerinə uçacaq.

