ŞOK: "Eurovision" qalibi narkotik istifadə edib? - FOTO/VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, İtaliyanı "Zitti E Buoni" mahnısı ilə təmsil edən "Maneskin" rok qrupu Niderlandda keçirilən 65-ci "Eurovision" mahnı yarışmasında birinci olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 ölkənin qatıldığı yarışmada 524 xalla qalib seçilən "Maneskin" qrupunun əsas solisti David Damianonun canlı yayımda qalibiyyətlərini qeyd etdikləri zaman içki şüşələrinin arxasında əyləşərək nələrsə qoxuladığı anlar kameralara yansıyıb.

Müğənninin narkotik vasitədən istifadə etdiyi deyilir. Bunu iddia edən ölkələr arasında müsabiqəyə ev sahibliyi edən Niderland da var.

David Damiano barəsində yayılan iddiaları rədd edib. "Eurovision-2021" mahnı müsabiqəsinin münsiflər heyəti ehtimal olunan iddialara aydınlıq gətirmək üçün araşdırmaya başlanıla biləcəyini bildirib.

