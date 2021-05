İtaliyanın şimalındakı Piemont bölgəsində funikulyorun çökməsi nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, iki uşaq ağır yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ANSA agentliyi hadisə yerində işləyən xilasedicilərə istinadla məlumat vayıb.

Hazırda axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

