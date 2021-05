Rusiyalı məşhur müğənni Anna Semenoviçin klip çəkilişində dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Komsomolskaya pravda" məlumat yayıb.

Dava müğənninin fotosunu çəkmək istəyən jurnalistlər arasında baş verib. Daha sonra Anna Semenoviç onları barışdırmağa çalışıb. Davada iştirak edənlərdən biri hadisə yerinə polis çağırıb.

Hadisə zamanı heç kimin xəsarət almadığı qeyd olunur.(oxuaz)

