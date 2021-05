Göygöldə yaşlı kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə Gəncə çayının Göygöl rayon ərazisindən keçən hissədə yaşlı kişi meyiti tapılıb.

Həmin şəxs Göygöl rayon sakini 1937-ci il təvəllüdlü Musayev Süleymandır.

Meyitin üzərində ilkin müşahidə zamanı hər hansı bir zorakılıq aşkar edilməyib. Cəsəd ekspertizaya göndərilib.

Faktla bağlı Göygöl prokurorluğunda araşdırma aparılır.

