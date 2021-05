Dünyanın ən populyar kriptovalyutası olan “Bitcoin”in qiyməti 18 faizdən çox düşüb.

Metbuat.az "TASS"a istinadən xəbər verir ki, saat 20:45 (GMT+4) üçün “Bitcoin”in dəyəri 18,32 faiz ucuzlaşaraq 31,179 min dollar təşkil edib.

Qeyd edək ki, saat 16:55-də “Bitcoin”in qiyməti 33,348 (-11,02 faiz) min dollar səviyyəsində alınıb-satılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.