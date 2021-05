İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik “Avroviziya” mahnı müsabiqəsində ölkəmizin İsrail təmsilçilərinə 12 xal verməsinə görə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə özünün tvitter hesabında yazıb:

“Təşəkkürlər Azərbaycan! Dünən keçirilən “Avroviziya”da Azərbaycan xalqı İsrail ilə dostluq münasibətlərini nümayiş etdirdi və ona 12 xal verdi. Bu, istənilən digər ölkənin bizə verdiyindən daha çox idi. Biz həqiqətən təsirləndik. Çox sağ ol!”

