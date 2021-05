Bakıda sərnişin avtobusunun iştirakı ilə yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Dövlət Akademik Filarmoniyasının yaxınlığında 10 saylı "BakuBus" sərnişin avtobusu ilə “Toyota” markalı minik avtomobili toqquşub.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, hər iki nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyib. Sərnişinlər avtobusdan düşürülüb.

Hadisə yerinə yol polisi əməkdaşları gəlib, faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.