Türkiyə-Naxçıvan quru yolu bağlandı - VİDEO

Türkiyənin İğdır şəhərinin Aralıq rayonunda yağış selə səbəb olub. Metbuat.az İHA-ya istinadən məlumat verir ki, sel səbəbindən Türkiyə-Naxçıvan quru yolu bağlanıb. Təbii fəlakət Qaqqoyunlu rayonunda evlərin damını uçurub, ağacları aşırıb. Selin gətirdiyi parçalar hərəkətə maneə olub.

