Bakıda ağır qəza - 4 yaralı/ FOTOLAR

Bakıda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Masazır-Novxanı yolunda qeydə alınıb. İki "Lada" markalı, 15-BV-216 və 99-VK-812 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb.

Avtomobilin deformasiyaya uğramış salonundan şəxsləri çıxarmaq üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunublar.

Avtomobildən çıxarılan sürücü və sərnişin aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.