Ağcaqanadlar bizi bu səbəbdən dişləyir

"Əgər insan çox tərləyirsə, ağcaqanadlar həmin insanı daha asan tapır"



Metbuat.az "Sputnik"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Moskva Dövlət Universitetinin ümumi ekologiya və hidrobiologiya kafedrasının əməkdaşı Vadim Maryinski deyib:

"Müəyyən qan qrupa aid olan insanların ağcaqanadları daha çox cəlb etdiyinə dair fikirlər var. Əslində, əgər insan çox tərləyirsə, ağcaqanadlar həmin insanı daha asan tapır", - deyə o, bildirib.

Bioloqun sözlərinə görə, insanlar qrup halında olarkən ağcaqanadlar dəstəsi kimi dişləyib-dişləməməyi seçmirlər. Onlar kiminsə qanına daha çox üstünlük verdiklərini istisna etmək olmaz, lakin əgər insanlar qrup şəklində bir yerdədirlərsə, ağcaqanadların seçimində nəyə üstünlük vermələri aşkar müşahidə olunmur," - deyə Maryinski bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.