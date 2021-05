Türkiyənin İğdır bölgəsi ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası arasındakı avtomobil yolu yenidən nəqliyyatın istifadəsindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “TRT Haber” yayıb. Məlumata görə, sel səbəbindən bağlanan yol görülən işlər nəticəsində yol yenidən açılıb.

Qeyd edək ki, sel səbəbindən Türkiyə-Naxçıvan quru yolu bağlanıb. Təbii fəlakət Qaqqoyunlu rayonunda evlərin damını uçurub, ağacları aşırıb.

