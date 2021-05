Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Vətən müharibəsi qazilərinə tibbi müdaxilə etmək üçün həkim tapılmayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, videogörüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdə halı pisləşən üç qaziyə yardım üçün xəstəxanada növbətçi həkim belə tapa bilməyiblər.



