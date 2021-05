Quba rayonunda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əliqulu Nərimanov küçəsində baş verib. Belə ki, tikintidə fəhlə işləyən rayonun Yeni Güləzi kənd sakini, 1985-ci il təvəllüdlü Vasif Gülməmməd oğlu Sadıqovu elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Faktla bağlı Quba Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.



Qeyd edək ki, V.Sadıqov ailəli idi, 2 övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.