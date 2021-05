Keşən il Azərbaycanda dövlət büdcəsindən koronavirus pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə 1 390,6 milyon manat vəsait ayrılıb, həmin vəsaitin 1 334,1 milyon manatı tam istifadə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının “2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsində bildirilib. İqtisadi dəstək tədbirləri üzrə büdcə və digər mənbələrə isə 2,5 milyard manat vəsait səfərbər edilib.

