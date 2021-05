Dağlıq Qarabağda döyüşlər zamanı itkin düşənlərin və ölən əsgərlərin cəsədlərinin axtarışı yenidən bərpa olunub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, xilasetmə qrupu Füzuli bölgəsində axtarış işləri aparır.



Xatırladaq ki, axtarışlar mayın 4-də dayandırılmışdı. Atəşkəs bəyanatı imzalanandan bəri Qarabağda 1553 erməninin cəsədi və qalıqları tapılıb.



