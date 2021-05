Bakıda təhlükəsizlik tumbaları oğurlanır

Son günlər Bakıda piyadların təhlükəsizliyi məqsədilə yerləşdirilən tumbalar yoxa çıxır.

Metbuat.az xəbər verir ki, tumbaların hansı şəraitdə və kim tərəfindən oğurlandığı məlum deyil. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev İctimai tv-yə açıqlamasında məsələnin nəzarətə götürüldüyünü bildirib:

"Qanunsuz yolla qazanc əldə etmək məqsədilə tumbalar oğurlanır. Biz bu faktları müəyyən edib aktlaşdırırıq. Qanuni yollarla həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün agentlik hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edəcək."

