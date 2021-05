Rusiyanın Novosibirsk şəhərində sirkdə nümayiş zamanı təlimçi iki aslanın hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qollarından və ayaqlarından yaralanan təlimçi xəstəxanaya yerləşdirilib.

