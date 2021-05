Ölkəni ayağa qaldıran iddia: Peyvənd olunan şəxslər...

Böyük Britaniyada koronavirus peyvəndi olunan şəxsləri onların mobil telefonları vasitəsilə izləyirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli mediada yayılan bu iddia ölkədə böyük narazılığa səbəb olub. Hökumət iddiaları rədd etsə də, elm adamları bəzi insanların telefonlar vasitəsilə izlənildiyini etiraf ediblər. Məlumata görə, məqsəd peyvənd olunan insanlarda dəyişilikləri müşahidə etməkdir.

Rəsmi dairələrin məlumatına görə, insanları fərdi üsulda izləmək mümkün deyil. Bu sadəcə kütləvi formada gizlilik şərtlərinin qorunması şərtilə ola bilər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

