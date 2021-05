Baş həkimdən qazilərin şikayəti ilə bağlı AÇIQLAMA

Bazar günü növbətçi həkimin biri reanimasiya şöbəsində, digəri isə təcili yardım şöbəsində olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Mahirə Quliyeva Azvision.az -a açıqlamasında Vətən Müharibəsi iştirakçısı olmuş 3 qaziyə ilkin tibbi yardım göstərilməməsi ilə bağlı yayılan videoyaya aydınlıq gətirərkən deyib.

Baş həkim qeyd edib ki, qazilər müraciət edən vaxt həkimlər xidmət yerində olublar, onlar xəstəyə lazımi yardım göstəriblər.



"Həmin gün qaziyə baş çəkmək üçün digər döyüş yoldaşları da xəstəxanaya gəliblər. Təəssüf edirik ki, bu qazilərdən birinin vəziyyəti anidən pisləşib. Tərəfimizdən ziyarətçi qazimizə də həm stasionar, həm də ambulator yardım olunub. Qazimizin birində dərin psixonevroloji problemlərin olduğu müəyyənləşdirilib. Odur ki, Vətən müharibəsi iştirakçımızın 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına göndərilməsi tövsiyə olunub. Lakin qazinin atası övladının həmin xəstəxanaya göndərilməsinə icazə vermədi. Hazırda həmin şəxslərin müalicəsi aparılır. Lakin ixtisaslı xəstəxanaya göndərilməsi tövsiyə olunur", - deyə baş həkim vurğulayıb.



Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda halı pisləşən qazilərə yardım etmək üçün növbətçi həkimin olmadığı və onlara döyüş yoldaşlarının kömək etdikləri bildirilir.



