Koronavirus pandemiyası səbəbindən dünyada səhiyyə sahəsində çalışan 115 minədək işçi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus Cenevrədə keçirilən 74-cü Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasında bildirib.

Onun sözlərinı görə, hesabat hələlik tam dəqiqləşməsə də, ən azı 115 min səhiyyə işçisinin insanların sağlamlığının keşiyində durarkən koronavirusdan vəfat etdiyi güman olunur.

