Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyana qarşı kampaniya başladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, insanların çoxluq təşkil etdiyi ərazilərdə Paşinyanın adı yerə yazılır. Aksiyaçılar bunun rəmzi məna daşıdığını bildiriblər. Onların məqsədi Paşinyanın nüfuzunun ayaqlar altında olduğunu göstərməkdir.

