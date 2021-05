“Azərbaycanlı hərbçilər demək olar ki, bütün videolara erməni əsgərlərinə qarşı qəddarca davranır, onları döyür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın İnsan Hüquqları Müdafiəçisi Arman Tatoyan belə açıqlama verib. O, iddia edib ki, azərbaycanlılar ermənilərə işgəncə edir.

Tatoyan hərbçinin azərbaycanlıların mülki vətəndaşlara qarşı da güc tətbiq etdiyini irəli sürüb.

