Bakıda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi sıxlığa səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev məlumat yayıb.

O bildirib ki, hava limanı - Bilgəh yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib:

“Hazırda yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur”.

